«المحامين العرب» يطالب بتحقيقٍ فوري بشأن «انفجار بيروت»

أعرب اتحاد المحامين العرب، عن تضامنه الكامل والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته جراء الانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت، والذي امتدت آثاره إلى عشرات الكيلومترات، مخلفًا دمارًا في كافة أنحاء بيروت وخارجها في مشهد غير مسبوق، ولم تشهده بيروت في أحلك أوقاتها، معربًا عن حزنه الشديد لوقوع أعداد هائلة من الضحايا والمصابين.وأدان الاتحاد بأشد عبارات الاستنكار هذا الفعل الإجرامي، وكل من يقف وراءه، سواء أكان الانفجار ناتجًا عن عملية عسكرية أو عن إهمال أو تراخٍ داخلي، مطالبًا في الوقت نفسه بفتح تحقيقٍ فوري للوقوف على حقيقة هذا الانفجار، وتحديد من يقف وراءه، ومحاسبة كل من يتعمد استهداف الدولة اللبنانية وشعبها، حيث إن هذا الانفجار المروع وتداعياته الكارثية يأتي في وقت تتوالى فيه الأزمات على الدولة اللبنانية؛ والتي من أخطرها تلك التهديدات الصهيونية والصراعات السياسية والداخلية، إضافة إلى تفشي وباء كورونا.وطالب الاتحاد بتقديم يد العون والمساعدة لإزالة آثار التفجير والوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق، وتقديم كل ما يمكن تقديمه من مساعدة طبية واقتصادية للسلطات اللبنانية، وذلك في محاولة للتخفيف من آثار الانفجار الكارثي، وعلاج المصابين، وإزالة كافة مظاهر الدمار وإعادة الحياة إلي طبيعتها، كما يطالب كافة بلدان العالم والمنظمات والهيئات الإغاثية بتقديم كل أشكال الإغاثة والعون في هذه الكارثة غير المسبوقة.