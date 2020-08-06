ألمانيا: القادمون من تركيا سبب زيادة إصابات كورونا

أصدر ينس شبان، وزير الصحة الألماني اليوم، بيانًا أوضح فيه أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين السياح العائدين من تركيا في ازدياد مستمر.ونقلت جريدة «سوزجو» التركية، عن شبان قوله إن السياح الألمان العائدين من المحافظات التركية، مثل أنطاليا وإزمير وأيدين وموغلا، هم السبب بصورة كبيرة في ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.وصرح وزير الصحة الألماني بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا في ازدياد مستمر، قائلًا: "يزداد معدل الإصابات بفيروس كورونا بين السياح العائدين من تركيا، وأحد أسباب ارتفاع معدل الإصابات مؤخرًا بألمانيا هو زيادة عدد الفحوصات".