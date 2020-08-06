أحلام تدعم حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر بسبب انفجار بيروت

دعمت الفنانة الإماراتية أحلام الفنان حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر بسبب دعمه لبنان بعد تفجير مخزن في منطقة مرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت.وتعرض الجسمي لهجوم عنيف ووقع فريسة للتنمر، بعد انفجار بيروت، الذي هز العاصمة اللبنانية، مساء الثلاثاء، وأحدث دمارًا مرعبًا في الشوارع.وانتشرت موجة واسعة من السخرية، بعد نشر حسين الجسمي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدني" قبل الانفجار.وغردت أحلام الشامسي، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" قائلة: "فخر بلادي الإمارات اخويه #حسين_الجسمي".وبدأت حملة التنمر على حسين الجسمي بعد أزمة انفجار بيروت، حيث أشار رواد السوشيال الميديا إلى أن قبلها بأيام كان الفنان الإماراتي قد هنأ اللبنانيين بيوم الجيش اللبناني الـ75، فيما وصفه البعض بـ"النحس".