رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

أحلام تدعم حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر بسبب انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:26 م
أحلام
أحلام
هدير شعراوي
طباعة
دعمت الفنانة الإماراتية أحلام الفنان حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر بسبب دعمه لبنان بعد تفجير مخزن في منطقة مرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتعرض الجسمي لهجوم عنيف ووقع فريسة للتنمر، بعد انفجار بيروت، الذي هز العاصمة اللبنانية، مساء الثلاثاء، وأحدث دمارًا مرعبًا في الشوارع.

وانتشرت موجة واسعة من السخرية، بعد نشر حسين الجسمي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدني" قبل الانفجار.

وغردت أحلام الشامسي، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" قائلة: "فخر بلادي الإمارات اخويه #حسين_الجسمي".

وبدأت حملة التنمر على حسين الجسمي بعد أزمة انفجار بيروت، حيث أشار رواد السوشيال الميديا إلى أن قبلها بأيام كان الفنان الإماراتي قد هنأ اللبنانيين بيوم الجيش اللبناني الـ75، فيما وصفه البعض بـ"النحس".
أحلام
أحلام

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

أدوية وغذاء وطواقم طبية.. التفاصيل الكاملة لمساعدات مصر إلى لبنان

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

تحديد مرحلة تعرض «الأجنة» لخطر كورونا

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تدرس رفع ميزانية النشر للمرة الثانية

مناقشة رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» أونلاين.. السبت

بيت الشعر في المغرب يتضامن مع بيروت

ذاكرة الغيطاني وثقافة النيل.. محاور أحدث أعداد «الثقافة الجديدة»