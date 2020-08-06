غدًا.. أداء صلاة الغائب على «شادى» غريق شاطئ النخيل

بعد مرور ٢٧ يومًا من الانتظار لخروج جثمان "شادي" آخر ضحايا شاطئ النخيل من البحر، أعلن عبدالله زغمار، والد الشاب المفقود، أن غدًا الجمعة سيؤدي صلاة الغائب على ابنه بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة عقب صلاة المغرب وتلقي واجب العزاء في الضحايا الثلاثة.وجاء القرار بعد صعوبة التعرف على الجثمان الذي عُثر عليه في عرض البحر في اليوم الـ١٣ منذ وقوع الحادث وعدم ظهور نتيجة عينة تحليل الـDNA التي سُحبت مرتين إلى الآن.ليأتي القرار بعد مرور ٣ أيام من إعلان والد شادي، وزوجته عن الإضراب عن الطعام وعدم مغادرة الشاطذ إلا مع خروج جثمان نجلهما المفقود، في أمل لظهور نتيجة تحليل عينة الـDNA للجثمان الذي عُثر عليه هل هو لابنهم أم لا.يذكر أن شاطئ النخيل شهد منذ فجر الجمعة الماضي حادثة غرق ابتعلت ١١ شخصًا تم انتشال ١٠ جثامين إلى الآن وما زالت النتيجة الخاصة بالجثمان الذي عُثر عليه لم تظهر بعد.وكان قد ظهر جثمان بلا رأس على شاطئ النخيل، نتيجة للأمواج الشديدة في الشاطئ، في انتظار تحليل الـDNA ليحسم الأمر، واستمرت أعمال البحث عن جثة شادي عبدالله عثمان زغمار، غريق شاطئ النخيل بالعجمي.