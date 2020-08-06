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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع تجهيزات لجان «الشيوخ» بالداخلة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:23 م
لجان الشيوخ
لجان الشيوخ
محمد مهدي
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تفقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، بجولة عدد من مقار اللجان الانتخابية بمركز الداخلة، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشورى والتي تجري في 11 و12 أغسطس الحالي.

و شددت نائب محافظ الوادي الجديد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد أثناء العملية الانتخابية، بمراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، ورفع كفاءة الإنارة، ودورات المياه، وأماكن مبيت عناصر التأمين والمشرفين، وتوفير مظلات ومقاعد خارج مقار اللجان للتيسير علي المواطنين في عملية التصويت.
لجان الشيوخ
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع تجهيزات لجان «الشيوخ» بالداخلة
لجان الشيوخ
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع تجهيزات لجان «الشيوخ» بالداخلة

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