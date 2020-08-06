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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تشكل فريقا طبيا وترسل معدات طبية لمساعدة لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:21 م
وانغ ون بين
وانغ ون بين
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين"، اليوم الخميس، إن الصين كدولة صديقة للبنان، مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات إليه بكل ما في وسعها لتجاوز الصعوبات التي يمر بها عقب انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف بين، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" بعث برقية تعزية ومواساة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، عقب الانفجار الكبير الذي وقع في العاصمة بيروت، كما ستشارك الوحدة الصينية الطبية العاملة ضمن قوات حفظ السلام الأممية بجنوب لبنان (يونيفيل) في توفير الإمدادات الطبية وتقديم المساعدة للمتضررين.

وتابع "بين"، أن الوحدة الطبية الصينية شكلت فريق طواريء طبيا من 9 أفراد متخصصين في مجالات الجراحة والطب الباطني والحروق والتخدير وغيرها، حيث حمل الأدوية ومعدات الحماية واللوازم الأخرى متوجها إلى بيروت.

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