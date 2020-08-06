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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع ألمانى يكشف حقائق ثروة أردوغان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:40 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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ذكر موقع فوجوسو الألماني، اليوم الخميس، أن الرقم المعلن رسميًا عن ثروة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي تقدر بحوالي 2.5 مليون يورو فقط ينافي الحقيقة.

وذكر الموقع الألماني أن أصول الرئيس التركي على الورق تبلغ 2.5 مليون يورو، لكن هذا الرقم المعلن غير صحيح، مضيفًا أن راتب أردوغان في السنة يبلغ 108000 يورو في السنة، ويبلغ في الشهر 9000 يورو، إلا أن هناك حسابات سرية في بنوك سويسرا تحتوي على ملايين اليوروهات جاءت عن طريق استحواذ "أردوغان" على شركات مملوكة للدولة التركية سابقا وهي طريقة شائعة للحصول على المال.

وأشار الموقع إلى أن ثروة أردوغان الفعلية موزعة على عائلته الكبيرة كي لا تظهر، حيث يمتلك أحمد بوراك أردوغان، شركة النقل البحري، ويقدر حجم أصوله بنحو 80 مليون يورو، وحتى الآن، لم يجر توضيح كيف يمكن للابن البالغ من العمر 41 عاما تحمل تكاليف شركة شحن كبيرة.

أما ثروة الابن الأصغر نجم الدين بلال أردوغان، مشكوك فيها أيضا، وفق التحقيق، كما أنه شارك في فضيحة التنصت على الهاتف في عام 2013.

ولفت التحقيق إلى أن هناك معلومات تقول إن بلال أردوغان، اشترى نفطًا من تنظيم "داعش" الإرهابي بملايين اليوروهات.

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