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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جديد منير عتيبة «سرد خانة» القصة المسموعة بصوت أماني عبد اللطيف

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:36 م
منير عتيبة
منير عتيبة
حسين عبد الرحيم
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أعلن الأديب منير عتيبة أن تم الاتفاق مع الإعلامية أماني عبد اللطيف على أن تقدم بصوتها قصتين قصيرتين جدًا من إبداع منير عتيبة لمتابعي قناته على يوتيوب (سرد خانة)، وذلك بداية من يوم الخميس 6 من أغسطس2020. كما سيتم نشر استبيان لمتابعي القناة لمعرفة ما يودون توجيهه من أسئلة حول الكتابة لكتابهم المفضلين، مع جوائز أدبية وعينية للمشاركين في الاستبيان.

وكان منير عتيبة قد افتتح قناته على يوتيوب (سرد خانة) بنشر حلقات برنامجه (الريجيم الروائي) وجعل شعاره (من أجل رواية رشيقة يقع القارئ في حبها من أول صفحة ولا يتوقف عن التفكير فيها حتى بعد قراءة آخر صفحة) وقدم من خلاله حتى الآن خمس حلقات هي: (الرواية الكومبو) (الإرادة والميزان) (الرواية المجنونة) (الوصف به سم قاتل ج1) (الوصف به سم قاتل ج2). ويقوم بتصوير ومونتاج حلقات القناة الباحث محمد غنيمة صاحب قناة (الأرشيفجي).

يذكر أن منير عتيبة أديب مصري مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة جدا عام 2015، وحاصل على جائزة اتحاد كتاب مصر في القصة القصيرة والرواية، والعديد من الجوائز والتكريمات، وله أكثر من 25 كتاب في القصة والرواية والقصة القصيرة جدا والنقد والحوارات الأدبية وأدب الطفل، كما أنه مؤلف إذاعي معتمد في الإذاعة المصرية، وقدمت حول أعماله عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر وبعض البلدان العربية.

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جديد منير عتيبة «سرد خانة» القصة المسموعة بصوت أماني عبد اللطيف

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