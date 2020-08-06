ضبط 2572 قضية تموينية بالمنيا يوليو الماضي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الحملات التموينية التي نظمتها مديرية التموين نجحت خلال شهر يوليو الماضي في ضبط وتحرير 2572 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية بالتعاون مع الجهات المعنية.وأضاف المحافظ، في بيان، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية وخاصة خلال الفترة الراهنة.من جهته، أوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المديرية ضبطت 1794 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 696 قضية نقص بالوزن و248 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و63 قضايا توقف عن العمل بدون عذر و30 قضية تصريف وتجميع و54 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات و703 قضايا أخرى متنوعة ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن).وأضاف، أنه جرى ضبط 778 قضية في مجال متابعة الأسعار والأسواق، منها 152 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و15 قضية بيع أزيد من السعر المقرر و61 صلاحية و12 بدون ترخيص و57 ذبح خارج السلخانة وقضية اسطوانات و58 مخالف لقانون 113 و3 مواد بترولية و7 غش تجاري و109 تجار تموينيين بالإضافة إلى 303 قضايا أخرى.