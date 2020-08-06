البورصة تربح 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي مدعومة باستمرار عمليات الشراء المؤسسية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 597 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جي إكس 30" بنسبة 1.06%، بما يعادل 113 نقطة، ليغلق عند مستوى 10817 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 57. 0%، بما يعادل 8.94 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 63. 0%، بما يعادل 15.22 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 2436 نقطة، وسط تداولات نشطة، تخطت قيمتها 1.23 مليار جنيه، بالتعامل على نحو 461.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 40.9 ألف صفقة شراء وبيع.