«حرييت»: أردوغان يعتزم دخول الانتخابات المقبلة بتحالف ثلاثي

قالت صحيفة "حرييت" التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم المشاركة في الانتخابات المقبلة بتحالف ثلاثي مكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب "الخير"، بعد أن خرج رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، يدعو رئيسة حزب "الخير" ميرال أكشنار للعودة إلى حزبها القديم الحركة القومية.وأضافت الصحيفة - في تقرير اليوم الخميس - أن تحالف الجمهوري يريد استقطاب حزب "الخير" لصفوفه، موضحا أن دولت بهتشلي عندما قال لـ"أكشنار" (عودي إلى بيتك) فلم يكن يقصد حزب الحركة القومية، بل كان قصده تحالف الجمهور.واختتمت الصحيفة: "أردوغان يريد خوض الانتخابات بتحالف ثلاثي مكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الخير، وبيان بهتشلي هو الخطوة الأولى والمهمة في هذا الطريق".