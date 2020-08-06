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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بالتزوير فى محررات رسمية بمدينة نصر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:31 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن، تاجيل محاكمة المتهم "ع.  ا"، مدير شركة لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرءوف المندراوي وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم بالقضية عن أنه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع موظف عمومي حسن النية موثق بمأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل منسوب صدورة لمكتب توثيق مدينة نصر وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر وقرر له علي خلاف الحقيقة أنه مالك قطعتي أرض بالمقطم ودون الموظف تلك البيانات حال كونه المختص بتحريرها فوقعت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم توصل إلي الاستيلاء علي المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه أنور أحمد باتهامه بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأنه مالك قطعة الأرض فتمكن من الاستيلاء علي المبلغ المالي خاصته.

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