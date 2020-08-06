وزير خارجية اليونان يصل القاهرة فى زيارة تستغرق ساعات

وصل إلي القاهرة مساء اليوم، نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.ويجري سامح شكري وزير الخارجية محادثات مع وزير الخارجية اليوناني تتناول تطورات الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط.وكان نيكولاوس جاريلينس سفير اليونان بالقاهرة وأعضاء السفارة على رأس مستقبلي دندياس.وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات المصرية اليونانية لمناقشة الأوضاع في المنطقة وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية اليوناني للقاهرة يوم 18 يونيو الماضي.