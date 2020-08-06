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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:27 م
الصراصير
الصراصير
وكالات
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كشفت دراسة إيطالية حديثة عن أن تناول الحشرات كالنمل والصراصير يقي من الإصابة بمرض السرطان.

أثبتت دراسة أجراها علماء من جامعة روما، أن للحشرات فوائد عديدة، وخاصة النمل عند تناولها، فهى تقي من الإصابة بالسرطان، حسبما ذكر موقع "intelligentliving".

وأرجعت الدراسة ما توصلت إليه من نتائج إلى أن بعض أنواع الحشرات غنية بمضادات الأكسدة، وتقلل مضادات الأكسدة من تطور الجذور الحرة، ما يحمي من تلف الحمض النووي.

وتحقق العلماء من فاعلية تناول الحشرات في محاربة السرطان بعد سحق حشرات مختلفة، بما في ذلك النمل والصراصير ودودة القز، ووجدوا في مسحوق الحشرات عدد كبير من مضادات الأكسدة مركبات مثل فيتامينات A وC وE وبيتا كاروتين.

وكان في دودة القز واليرقات الأفريقية، ضعف عدد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون، بينما مسحوق الصراصير وديدان القز يحتوي على 5 أضعاف عدد مضادات الأكسدة، التي توجد في عصير البرتقال المغذي.

وأفاد أحد الباحثين القائمين على الدراسة، بعد تلك النتائج إن ما يقرب من ربع سكان العالم يأكلون الحشرات، وأن الباقين يجب أن يفعلوا ذلك أيضا.

وصرح البروفيسور ماورو سيرافيني بأن "الحشرات الصالحة للأكل هي مصدر ممتاز للبروتين والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والمعادن والألياف والفيتامينات".

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