اسمها جوليا.. أول صورة لمولودة جنات الثانية

شاركت الفنانة جنات، جمهورها بأول صورة لها بعد الولادة مع رضيعتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".وظهرت جنات في أول صورة لها بعد الولادة مباشرة من داخل غرفة العمليات، فيما كان يحمل الأطباء طفلتها.وكتبت في تعليقها على الصورة: "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر".وكانت قد رزقت النجمة المغربية جنات، أمس، بطفلتها الثانية والتي أطلقت عليها اسم "جوليا"، بعد أن أنجبت طفلتها الأولى "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان والتي جمعتها به صورة رومانسية منذ أيام قليلة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".يذكر أن آخر أعمال جنات غنائها تتر مسلسل «بخط الايد» مع محمد الشرنوبي، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد وتوزيع وليد الشرقاوي.