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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

620 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:23 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 469 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 70 ألفًا و45 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي اليوم الخميس- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تتابع الفرق الوقائية أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقون الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 127 حالة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 3 آلاف و599 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 522 ألفًا و200 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

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