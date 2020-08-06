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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شاب يطلق الرصاص على نفسه بسبب خلافه مع والده بأوسيم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:23 م
طلق الرصاص
طلق الرصاص
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أقدم شاب على الانتحار بإطلاق الخرطوش على نفسه بسبب خلافات وقعت بينه وبين والده الذى أجبره على ترك المنزل ومعه زوجته بمركز أوسيم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على شاب مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب ٢٤عامل، قهوجى، مصاب بطلق خرطوش.

ووتبين من التحريات أن المتوفي أقدم على الانتحار بسبب خلافات مع والده، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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