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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية إلكترونيًّا السبت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:19 م
الدكتور عصام الكردي
الدكتور عصام الكردي
هبه عويضه
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أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (الأجنبية والعربية) والشهادات الفنية للعام الدراسي 2020- 2021، بكليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والتي من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني بها السبت القادم 8 أغسطس وحتى 20 من ذات الشهر، وفق الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.


وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، وذلك على الرابط التالي www.tansik.egypt.gov.eg، والتي تتم إلكترونيًّا عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات، وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

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