3561 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت الفلبين 3 آلاف و561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 119 ألفًا و460 إصابة.وأوضحت وزراة الصحة الفلبينية، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية اليوم الخميس، أن 569 شخصًا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 66 ألفًا و867 متعافيًا.وتوفي 28 شخصًا لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى ألفين و150 حالة وفاة.