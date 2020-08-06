«الغضبان» يتفقد مستجدات العمل فى «بور سعيد لتداول الحاويات»

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات تعد واحدة من صروح محطات الحاويات الكبرى على مستوى الموانئ المصرية والعربية.جاء ذلك خلال زيارة لمقر الشركة بميناء غرب بورسعيد المشغل الرئيسي لمحطة حاويات غرب بورسعيدكان في استقبال المحافظ، اللواء محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.وتابع «الغضبان» مستجدات العمل داخل الشركة وحجم تداول الحاويات، مشيرا إلى ان مواني المحافظة بالشرق والغرب شهدت أعمال تطوير لزيادة حجم التداول.