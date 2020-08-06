271 متعافيًا من كورونا في شمال سيناء

وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في محافظة شمال سيناء إلى 271 متعافيا، من أصل 404 حالات إصابة، إجمالي عدد المصابين منذ بدء الأزمة.وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، وصول عدد المتعافين إلى 271 شخصًا، ليتبقى 23 مريضا بعزلهم المنزلي دون سحب عينات، و9 مرضى ثبتت إيجابية إصابتهم، بمستشفيات العريش وبئر العبد.وأوضحت مديرية الصحة، في بيان لها، أن عدد المتوفين متأثرين بإصابتهم بالفيروس لم يتعد 20 متوفي، والحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها 103 حالات، تم تقسيمها بين عزل المستشفيات والعزل المنزلي.