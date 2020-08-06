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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

استبدل الوسائد القطن بالحرير لهذه الأسباب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:14 م
سائد الحرير
سائد الحرير
شيماء دهب
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يعتبر النوم الجيد من الأهداف التي يسعى لها العديد من الأشخاص، حيث يترتب عليه تحقيق الأهداف والحصول على تركيز كبير طوال اليوم.

ووفقًا لـ"الديلي ميل" أوضحت الدراسات الحديثة أن الوسائد الحرير والناعمة ليست مكلفة من فراغ فهي لها العديد من الفوائد على البشرة والشعر.

ووفقًا للأبحاث يعتبر غطاء الوسادة الحريري الناعم المصنوع من حرير التوت بنسبة 100%، هو حاليًا أحد أكياس الوسائد الأكثر مبيعًا في متاجر التجزئة الكبرى، وقد حصل على أكثر من 2000 تقييم.

وقالت شانيل بليك، إخصائية جلدية، إن التحرك خلال الليل يمكن أن يضر بصيلات الشعر، وينتج عنها تهتك البصيلات الخاصة بالشعر وتساقطه على المدى البعيد، وهذا ينتج عن الوسائد غير الحريرية.

وأضافت أن الأغطية والوسائد الحريرية تسمح لشعرك بالانزلاق بشكل طبيعي ولا يمتص رطوبة الشعر مما يساعد في النهاية على بقاء الشعر خاليًا من التجعد أثناء الليل.

بخلاف الفائدة الناتجة على الشعر فالأقمشة الحرير أيضًا مفيدة للبشرة ولا تسبب تهيجًا لها، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة حيث إنها أكثر فائدة لأنها خفيفة الوزن وغير مزعجة مقارنة بالقطن والبوليستر، اللذان يتميزان بقوام أكثر سمكًا.

وتشتهر الأقمشة الاصطناعية باحتجاز الحرارة مقارنة بالحرير الأخف وزنًا وتنفسًا، مما يسمح بالحفاظ على الجلد بارد ومنع أي احمرار أو التهاب، أما الأقمشة الحريرية هي مضادة للبكتيريا ومضادة للحساسية، مما يعني أن هناك بكتيريا أقل ضررًا، وهو أمر رائع إذا كانت بشرتك حساسة أو معرضة لحب الشباب.

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