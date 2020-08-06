محافظ بورسعيد يلتقى نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى

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زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ميناء بورسعيد، وخلال زيارته، التقى المحافظ اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الهيئة الاقتصادية ومحافظة بورسعيد في عدد من المجالات.وأكد محافظ بورسعيد أهمية التطور الملحوظ التى تشهده ميناء بورسعيد خلال الفترة الحالية، الذى يسهم في دعم الاقتصاد بشكل كبير. لاسيما أن المحافظة يوجد بها مينان وهما غرب وشرق بورسعيد.ومن جانبه، قدم اللواء محمد برايا الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الكامل لمشروعات ميناء بورسعيد وأن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية، مؤكدا على دعمه لكافة أوجه التعاون مع المحافظة فى مختلف المجالات.