العراق: تجفيف منابع الإرهاب في عموم البلاد

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، أن الإرهاب الآن وصل إلى مرحلة الاحتضار، وبالرغم من تواجد بعض الخلايا النائمة لكن لا يمكنها العودة إلى المربع الأول، مشيرا إلى متابعة ما تبقى من بقايا عناصر داعش وتجفيف منابع الإرهاب في عموم البلاد.وقال "الأسدي" في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية - اليوم الخميس- إن جهاز الأمن الوطني يتابع تحركات عناصر تنظيم داعش الإرهابي بكل دقة وبمختلف الوسائل المتاحة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى رصد جميع التحركات المشبوهة لفلول داعش، مؤكدا أن جميع تحركاتهم تحت السيطرة.