القبض على مستشار وزارة «التعليم» المزيف

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بـ5 ملايين جنيه، بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ إحدى الدعاوى الخاصة لصالح مواطن.أسفرت تحريات الهيئة عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على العديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وجارٍ التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة.