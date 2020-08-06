رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحمد إمام: القيادة المصرية تحرص على مساعدة الأشقاء اللبنانيين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:05 م
أحمد إمام
أحمد إمام
أ ش أ
طباعة
أكد قنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، حرص مصر البالغ على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة المحنة العصيبة التي يمر بها جراء الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت، مشيرا في هذا الصدد إلى الجسر الجوي الإغاثي بين القاهرة وبيروت والذي جرى إطلاقه بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال قنصل مصر العام في لبنان – في تصريح له عقب وصول الطائرة الأولى من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) – إن القيادة السياسية المصرية تُبدي اهتماما وحرصا كبيرا على لبنان وشعبه، ولا تدخر جهدا في سبيل مد يد العون للأشقاء اللبنانيين، لاسيما في ضوء الكارثة الإنسانية الكبرى التي لحقت بهم.

وأشار إلى أن الجسر الجوي الإغاثي المصري جرى إطلاقه سريعا وبصورة علمية ومدروسة على نحو يحقق للشعب اللبناني الشقيق أقصى استفادة ممكنة، وبما يساهم في تجاوز الأزمة الراهنة، حيث يشمل مختلف المساعدات التي يحتاجها لبنان على مستويات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأطقم الطبية المتخصصة ومواد إعادة البناء والإعمار، في ضوء الضرر الكبير الذي لحق بالعاصمة اللبنانية جراء الانفجار.

وأضاف "العلاقات المصرية – اللبنانية تاريخية، وهناك روابط عميقة ومتجذرة بين الشعبين الشقيقين، والدعم الذي تقدمه مصر للبنان في إطار الجسر الجوي الإغاثي، هو واجب علينا فمصر هي الشقيقة الكبرى، خصوصا وأن لبنان يمر منذ فترة بظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة".

وشدد على أن الدعم المصري للبنان لم يبدأ مع الانفجار المروع الذي تعرضت له العاصمة بيروت، وإنما هو مستمر عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين وبتوجيهات واضحة من القيادة السياسية المصرية ويشمل مجالات عدة، مستشهدا في هذا الصدد بالمركز الطبي الاستشفائي المصري في بيروت والذي أعادت مصر تشغيله في شهر يناير الماضي لتقديم العناية والرعاية الطبية لكل من يتواجدون على الأراضي اللبنانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟.. رئيس الهيئة يجيب

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

مصرع 129 شخصًا فى فيضانات غمرت ثلث بنجلاديش

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟.. رئيس الهيئة يجيب

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

تحديد مرحلة تعرض «الأجنة» لخطر كورونا

فيتامين يساعد على التخلص من الدوخة

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
المزيد

الثقافة

جديد منير عتيبة «سرد خانة» القصة المسموعة بصوت أماني عبد اللطيف

رفعت سلام يخضع للمرحلة الثانية من العلاج

انطلاق مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية 15 أغسطس

الوسط الثقافي يترقب إعلان منح التفرغ