أحمد إمام: القيادة المصرية تحرص على مساعدة الأشقاء اللبنانيين

أكد قنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، حرص مصر البالغ على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة المحنة العصيبة التي يمر بها جراء الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت، مشيرا في هذا الصدد إلى الجسر الجوي الإغاثي بين القاهرة وبيروت والذي جرى إطلاقه بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال قنصل مصر العام في لبنان – في تصريح له عقب وصول الطائرة الأولى من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) – إن القيادة السياسية المصرية تُبدي اهتماما وحرصا كبيرا على لبنان وشعبه، ولا تدخر جهدا في سبيل مد يد العون للأشقاء اللبنانيين، لاسيما في ضوء الكارثة الإنسانية الكبرى التي لحقت بهم.وأشار إلى أن الجسر الجوي الإغاثي المصري جرى إطلاقه سريعا وبصورة علمية ومدروسة على نحو يحقق للشعب اللبناني الشقيق أقصى استفادة ممكنة، وبما يساهم في تجاوز الأزمة الراهنة، حيث يشمل مختلف المساعدات التي يحتاجها لبنان على مستويات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأطقم الطبية المتخصصة ومواد إعادة البناء والإعمار، في ضوء الضرر الكبير الذي لحق بالعاصمة اللبنانية جراء الانفجار.وأضاف "العلاقات المصرية – اللبنانية تاريخية، وهناك روابط عميقة ومتجذرة بين الشعبين الشقيقين، والدعم الذي تقدمه مصر للبنان في إطار الجسر الجوي الإغاثي، هو واجب علينا فمصر هي الشقيقة الكبرى، خصوصا وأن لبنان يمر منذ فترة بظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة".وشدد على أن الدعم المصري للبنان لم يبدأ مع الانفجار المروع الذي تعرضت له العاصمة بيروت، وإنما هو مستمر عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين وبتوجيهات واضحة من القيادة السياسية المصرية ويشمل مجالات عدة، مستشهدا في هذا الصدد بالمركز الطبي الاستشفائي المصري في بيروت والذي أعادت مصر تشغيله في شهر يناير الماضي لتقديم العناية والرعاية الطبية لكل من يتواجدون على الأراضي اللبنانية.