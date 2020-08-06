هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟.. رئيس الهيئة يجيب

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تأثير انفجار مرفأ بيروت على حركة التجارة في قناة السويس والتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن التأثير لن يظهر حاليًا، معقبا: "هنشوفه بعد كده"، موجهًا التعازي للدولة اللبنانية في ضحايا الحادث.وأضاف ربيع خلال مؤتمر صحفي للاحتفال بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أن قناة السويس تعتبر أكثر ممر ملاحي متوفر به عنصر الأمان، والتأمين ضد الإرهاب، ويقدم الكثير من الخدمات، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تؤمنه بالكامل، وعندما تكون هناك سفن عليها إشعاع يقوم رجال الحرب الإلكترونية بفحصها، معقبًا: "لو في حاجة المركب مبتعديش".وأكد أن معامل الأمان بقناة السويس أعلى من أي ممر ملاحي آخر، مشيدًا بمستوى المرشدين بقناة السويس وقدرتهم على التعامل مع أي نوع من السفن.