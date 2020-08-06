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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الوسط الثقافي يترقب إعلان منح التفرغ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:03 م
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
جمال عاشور
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يترقب الوسط الثقافي إعلان منح التفرغ التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، للمبدعين كل عام، فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وكشف مصدر بوزارة الثقافة عن أن منح العام الحالي تقدم لها عدد كبير من الكتاب في مجالات عدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء خلال الأسبوع الجاري من قبل الوزيرة إيناس عبدالدايم.

وأضاف المصدر أن هناك عددًا من الأسماء سيتم التجديد لها في المنح وهم الذين لم ينتهوا من مشروعاتهم التي تقدموا بها في الدورة السابقة.

وتتمثل الشروط الخاصة لمنح التفرغ في التقدم: سيرة ذاتية وبيان بأعماله فى مجال إبداعه، وتصور محدد يتضمن خطة تفصيلية لمشروع تفرغه الذى يشترط فيه ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره، وثلاثة أعمال من إنتاجه الأدبى أو الفنى أو البحثى المنشور على أن يرفق طلبه بثلاث نسخ من كل عمل منهم، وفى مجال الفن التشكيلى والخط العربي يتقدم بثلاثة أعمال أنجزها فى السنوات السابقة.

أما الشروط العامة أن يكون المتقدم حاملًا للجنسـية المصرية، وأن يكون مقيمًا بجمهورية مصر العربية طوال فترة التفرغ "عام كامل"، وموافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام، التقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة فى العنوان 44 ش المساحة بالدقى الدور الرابع، وتقدم الطلبات فى ملف خاص مستوفية كل الأوراق المطلوبة، ويمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية تقررها اللجنة، تبدأ فى 1 يوليو لمدة عام، ولا تقبل طلبات لمن سبق وأن حصل على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة، ولا تقبل تظلمات من فاتهم موعد التقدم للإعلان.

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