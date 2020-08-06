فض فرح شعبي بالزقازيق

تمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع قوات الشرطة من فض فرح شعبي بمنطقة الحكماء، لمخالفته قرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتم فصل التيار الكهربائي ورفع الكراسي والتحفظ عليها.ويهيب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التصدي لها بمنتهى الحزم حرصًا على سلامة الجميع.