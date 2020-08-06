«القومى لحقوق الانسان» ينظم دورات تدريبية لانتخابات «الشيوخ»

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن المجلس سيتابع انتخابات مجلس الشيوخ في إطار تنفيذ مهامه المنوط بها وفقا لقانون إنشائه.وفي إطار التعاون والتنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني، ينفذ برنامجه التدريبي لإعداد مدربين من منظمات المجتمع المدني دعما للدورالمهم لتلك الجمعيات ومن اجل الوصول إلي انتخابات حره ونزيهة تتفق والمعايير الدولية المتعارف عليها.ويعقد، اليوم الخميس، ثلاث دورات تدريبية في النطاقات الإقليمية:-* دورة أسوان وتضم محافظات قنا، الاقصر، اسوان، سوهاج، البحر الاحمر، الوادي الجديد.* دورة الإسكندرية وتضم محافظات البحيرة، كفر الشيخ، ومطروح.* دورة الإسماعلية وتضم محافظاتى شمال وجنوب سيناء، السويس، وبورسعيد.ويهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين من الجمعيات الأهلية بدور المجلس في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ واكسابهم مهارات وأساليب وطرق التدريب في مجال متابعة الاستحقاقات الانتخابية.