قبرص تفعل اتفاقية التعاون الدفاعي العسكري مع فرنسا

أعلنت الرئاسة القبرصية، اليوم الخميس، عن أن قبرص قد فعلت اتفاقية التعاون الدفاعي العسكري مع فرنسا اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد 3 سنوات من توقيع الاتفاق، وفقًا لما نقلته صحيفة «سيبرس ميل» القبرصية.ونقلت الصحيفة عن الرئاسة القبرصية، أنه تم التوقيع رسميًّا على الاتفاقية بين البلدين في 4 أغسطس 2017 ودخلت حيز التنفيذ هذا العام، وتنص الاتفاقية حول تحسين التعاون بين باريس ونيقوسيا في قطاع الطاقة والأمن البحري، وكذلك في التعامل الفعال مع الأزمات ومواجهة الإرهاب والقرصنة.أما على المستوى العسكري، فتنص الاتفاقية أيضًا على تعاون في المعدات وتكنولوجيا الدفاع، والتدريب المشترك للأفراد العسكريين، وتنفيذ تدريبات البحث والإنقاذ.