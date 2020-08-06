3 أيام.. برنامج عروض البيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية

ينظم البيت الفني للمسرح عددا من العروض بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وذلك لأيام الخميس والجمعة والسبت وهي الأيام التي توافق ٦ و٧ و٨ من شهر أغسطس الجاري.المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء عرض "المتفائل"، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.مسرح "الغد" بالعجوزة وفي تمام السابعة مساء عرض"الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.مسرح الأوبرا المكشوف في تمام الثامنة مساء عرض "الطوق والأسورة" ليومي الخميس والجمعة فقط، عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.مسرح الطليعة "قاعة زكي طليمات " في تمام السابعة والنصف مساء عرض "حريم النار" لأيام السبت والخميس فقط، عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، إخراج محمد مكي.مسرح الطليعة "قاعة صلاح الصبور" في تمام السابعة مساء عرض "كأنك تراه " ليوم الجمعة فقط، تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.المسرح العائم الصغير بالمنيل وفي تمام السابعة مساء "أفراح القبة" بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، إخراج يوسف المنصور.مسرح ملك برمسيس في تمام السابعة مساء عرض "البخيل" لأيام الخميس والجمعة فقط عن نص الكاتب الفرنسي موليير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، وهادي محيي، إعداد وإخراج خالد حسونة.مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في تمام السابعة مساء عرض "فركش لما يكش" ليومي الخميس والجمعة فقط من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب.ومسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة مساء عرض "القطط" بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان، وائل ابراهيم، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.مسرح بيرم التونسي بالشاطبي في تمام الثامنة مساء عرض "رحلة سعيدة " بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.