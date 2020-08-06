سقوط عمود إنارة أثناء تركيب لافتات دعاية انتخابية في دمنهور

شهدت مدينة دمنهور، صباح اليوم الخميس، سقوط عمود إنارة أمام عمر أفندي بوسط المدينة، بسبب لافتات الدعاية الانتخابية المعلقة، ما أدي إلى تهشم عدد من الفاترينات الموجودة بالمحال التجارية في المنطقة، وكذا كسر ماسورة المياه الرئيسة لأحد الأبنية.وقال سكان المنطقة، إن العناية الإلهية أنقذت المارة وأحد الشباب المتواجدين على نفس الرصيف، من الموت المحقق، وأضافوا أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى لمجلس مدينة دمنهور وشركة الكهرباء، منذ 7 أشهر، لتضررهم من تهالك بعض الأعمدة المتواجدة بالمنطقة، وأصدرت اللجنة الفنية المختصة بذلك قرارا بسلامة أعمدة الإنارة وصلاحيتها للتشغيل.وتساءلوا، أين المسئولون بمحافظة البحيرة وتصريحاتهم اليومية بسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين فور ورودها للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، مناشدين محافظ البحيرة بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليف المسئولين بالتواجد في الشوارع والخروج من مكاتبهم ومتابعة شكواهم بأنفسهم والعمل على حلها.