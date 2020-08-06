«المونيتور»: قلق أمريكي من إرهاب ميليشيات أردوغان في شمال سوريا

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها من انتهاكات ميليشيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شمال سوريا.وتابع أن ميليشيات أردوغان تواجه اتهامات واسعة النطاق بالاعتقال التعسفي والقتل دون محاكمة أو بشكل عشوائي وغيرها من الانتهاكات في شمال سوريا.وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الموثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الميليشيات المدعومة من تركيا في أجزاء من شمال شرق سوريا التي تم الاستيلاء عليها خلال العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير جديد للمفتش العام.وتلقت وزارة الخارجية تقارير عن "اعتقالات تعسفية، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، ومصادرة وإعادة توطين مجموعات سكانية جديدة في ممتلكات خاصة، والقطع المتكرر والمتعمد للوصول إلى المياه لنصف مليون مدني، ونقل المحتجزين السوريين تعسفيًا من تركيا إلى سوريا"، وفقًا لتقرير كبير المفتشين العامين عن عملية العزم الصلب، الاسم العملي للقتال الأمريكي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.وقالت وزارة الخارجية: "لقد كررنا توقعاتنا بأن تركيا والميليشيات المعارضة تحقق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة وتعزز المحاسبة عند الاقتضاء".وأثارت الحملة العسكرية التي شنتها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في أكتوبر، والتي أعقبت القرار المفاجئ للرئيس دونالد ترامب بسحب القوات من شمال شرق سوريا، انتقادات واسعة النطاق بشأن عدد لا يحصى من انتهاكات الحقوق التي يقال أنها ارتكبها المقاتلون السوريون بالوكالة الذين نشرتهم أنقرة لتنفيذ هجومها البري.وأكد الموقع ان الميليشيات السورية والعناصر الارهابية المتحالفة مع تركيا متورطة في عدظ من الحراىم الانسانية بالتعذيب والقتل الوحشي العشواىي للمدنيين وعوريعهم وسرقة ممتلكاتهم.وتابع ان الولايات المتحدة الامريكية لم تتخذ اي قرار حتى الآن في معاقبة تركيا على الانتهاكات رغم عدم استيفائها المعايير المطلوبة.