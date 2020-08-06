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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الموضة تبكي بيروت.. زهير:«قلبي انكسر» وبيلا تدعو للتبرع بالدم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:46 م
زهير مراد وبيلا حديد
زهير مراد وبيلا حديد
مارسيل نظمي
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ترك الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت، أمس الأول الثلاثاء، آثارًا مدمرة طالت بيوتا وشركات محيطة بمرفأ بيروت، بينها دار أزياء المصمم العالمي زهير مراد، الذى اكتسب شهرته عالميًا وعربيًا كواحد من أبرز صناع الموضة، في العالم العربي.


زهير مراد
زهير مراد
وكتب "زهير"، عبر صفحته بموقع تبادل الصور «انستجرام»: «قلبي كسر.. لا أستطيع التوقف عن البكاء.. جهود سنين ضاعت في دقيقة.. شكرا لله على كل شىء».

ونشر مقطع لدار الأزياء التي تحطمت واجهته تمامًا، وتفاعل المتابعون مع الفيديو، داعين له بالتعويض عن الضرر، ومتمنين السلامة لبيروت وأهلها والشفاء للمصابين.

نورا عريضة تصلى للجرحى
نشرت عارضة الأزياء نورا عريضة مقطعا مصورا للضرر الذي حدث ببيتها، وكتبت: «هيدا بيتي.. بس مش هون المشكلة.. الحديد بيتصلّح.. المشكلة هي كيف بدّي امحي هيك ذكرى من عقل بنتي يلّي عمرها ٤ سنين، والمشكلة الأكبر هي كيف بدّنا نداوي قلب كل أم خسرت ولد من ولادها.. أو قلب كل ولد خسر أهلو.. من ورا استهتار دولة، دولة ما بتستاهل شعبها.. دولة منستحي فيها».
نورا عريضة
نورا عريضة
وكتبت مرة أخرى: «لبنان كله موجوع»، طالبة الصلاة والدعوات من أجل كل أم جريحة، ولكل من خسر إنسانا عزيزا عليه.

نورا عريضة
نورا عريضة
 
بيلا حديد تدعو للتبرع بالدم
نشرت النجمة وعارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد، صورا عن انفجار  لبنان على صفحتها بموقع إنستجرام، وطالبت بالتوجه إلى مستشفيات لبنان للتبرع بالدم، وأعربت عن تأثرها الشديد وحزنها لما حدث بلبنان.
بيلا حديد
بيلا حديد
ومن المتوقع أن تشهد صناعة الأزياء تراجعًا كبيرًا في لبنان الأعوام المقبلة إثر الأزمات المتلاحقة التي شهدها البلد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وتراجع غير مسبوق لقيمة عملته أدى إلى إغراق نصف الشعب اللبناني في الفقر.
شهد لبنان منذ خريف 2019 انتفاضة شعبية ضد الطبقة السياسية التي لاتزال عاجزة عن ايجاد حلول لأي من الأزمات المتلاحقة.

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