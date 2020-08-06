حبس سيدة قتلت «سلفتها» خنقًًا بسبب إنجابها الذكور بقنا

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بقتل "سلفتها" خنقًا بسبب إنجاب المجني عليها الذكور، وإنجاب المتهمة الإناث، في مركز قوص جنوبي محافظة قنا.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "فهيمة.س.م.س"، 42 عامًا، بها آثار خنق في الرقبة ملقاة في حظيرة مواشي، في قرية حجازة بحري، التابعة لدائرة المركز.وكشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، أن المجني عليها كانت تحضر حفل زفاف أحد أقاربها، وعادت إلى حوش مواشي ملك زوجها، حتى تسقي وتطعم المواشي واختفت، وعثر على جثتها داخل الحوش.وأوضحت التحريات أن "سلفتها" وراء الواقعة لخلافات بين المجني عليها والمتهمة، بسبب أن المتهمة أنجبت إناثا فقط، والمجني عليها معها أبناء ذكور، وعندما كانت ترى المتهمة أبناء المجني عليها، داخل المنزل، برفقة أصدقائهم كانت تتعمد المشاكل معهم.وأشارت التحريات إلى أن المتهمة طلبت من المجني عليها الجلوس معًا، بحجة حل الخلافات، وأثناء عودة المجني عليها من حفل زفاف، قامت المتهمة بتعنيف المجني عليها، بسبب أبنائها الذكور.ونشبت بينهما مشادات كلامية، تطورت إلى قيام المتهمة بضرب المجني عليها، التي حاولت الهروب، إلى حوش مواشي، وهرولت خلفها المتهمة، وقامت بضربها بآلة حادة وخنقتها، حتى تأكدت أنها فارقت الحياة.