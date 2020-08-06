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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 16 مسلحًا من طالبان فى غازني الأفغانية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:44 م
طالبان
طالبان
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سقط ما لا يقل عن 16 مسلحا من عناصر طالبان بين قتيل وجريح في عمليات أمنية استباقية شنتها القوات الأفغانية في إقليم غازني، جنوب شرق أفغانستان.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان، حسب ما نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الخميس، بأن مقاتلي طالبان كانوا يخططون لشن هجمات ضد القوات الأفغانية على طريق غازني وقندهار السريع في منطقة جيلان ومنطقة آرزو الواقعة على أطراف غازني، إلا أن قوات الأمن شنت عملية استباقية.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من طالبان وإصابة 6 آخرين على الأقل.

وأفاد بأن قوات الأمن قتلت أيضا 4 من عناصر طالبان خلال عملية مماثلة في منطقة آرزو الواقعة على ضواحي مدينة غازني.

وأضافت وزارة الدفاع أن قوات الأمن دمرت أيضا بعض الأسلحة والذخائر التي تخص مقاتلي طالبان.

ولم تعلق حركة طالبان على هذه العمليات حتى الآن.

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