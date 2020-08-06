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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شباب مستقبل وطن» يطلق حملة الوادي الجديد الأعلى تصويت بـ«الشيوخ»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:43 م
شباب مستقبل وطن
شباب مستقبل وطن
محمد مهدي
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أطلق شباب حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مجموعة من النشطاء بالمحافظة، هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "الوادي الجديد الأعلى تصويت"، للتعبير عن حرصهم على المشاركة السياسية.

أكد بيان إعلامي صادر عن أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن الهدف الهاشتاج يهدف لحث الناخبين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

أوضح البيان، أن صوت المواطن يتخطى فكرة أنه صوت فردى لا أثر له، إلى فكرة المسؤولية الاجتماعية والوطنية نحو مصر كلها، حيث تؤسس مشاركتك بالانتخابات، للديمقراطية في مصر كلها، وحق كل فرد فينا في اختيار مستقبل البلد.

وأضاف البيان، أن المشاركة الإيجابية هي انعكاس لمشاعر الولاء والانتماء للوطن وأن النزول للانتخابات بكثافة سيكون له مردود إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي.

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