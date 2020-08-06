غنيم يوجه بدعم حملة «قومي المرأة» للحث على المشاركة بالانتخابات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس مع مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة خطة استعدادات الفرع لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تتضمن تنظيم حملة بعنوان "صوتك لمصر بكرة.. اسألي.. اعرفي.. شاركي"، لحث السيدات على المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري.وأوضحت نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أنه الحملة تنظم تحت رعاية المحافظ وبتوجيهات من الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، لحث المرأة السويفية على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال لقاءات توعوية وزيارات منزلية تقوم بها الرائدات الريفيات مع مراعاة الإجراءات الوقائية، فضلًا عن عقد غرفة عمليات بمقر المجلس من خلال مكتب شكاوى المرأة لتلقي الشكاوى التي قد تواجه السيدات أثناء عملية التصويت في اللجان والمقار الانتخابية.ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية المشاركة في الحملة بتقديم التيسيرات اللازمة لإنجاح الحملة، والتي تستهدف توعية السيدات والفتيات بأهمية المشاركة السياسية وكيفية التصويت والإدلاء بأصواتهن، فضلا عن التعريف بأهمية مجلس الشيوخ واختصاصاته وحث المرأة السويفية على تشجيع باقي أسرتها على المشاركة الإيجابية للإدلاء بأصواتهم، والإجابة على التساؤلات والاستفسارات الخاصة بدور المجلس في دعم وتمكين المرأة.