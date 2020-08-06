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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

21 محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص بمركزين في المنيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:42 م
مخالفة بناء
مخالفة بناء
المنيا ـ على حسين
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقر قاص جنوب محافظة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بقرية عجوة بمركز أبوقر قاص، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

فيما شنت الوحدة المحلية بمركز سمالوط شمال المحافظة برئاسة محمد سيد على رئيس مركز ومدينة سمالوط حملة مكبرة برئاسة عامر محمد عامر نائب رئيس المركز وبحضور فضل الجبالى رئيس قرية بني غنى حيث أسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعد بالبناء المخالف بناحية الشيخ عبد اللاه التابعة للوحدة المحلية بإجمالي 13 قيراطا و12 سهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين رافق الحملة رجال إنفاذ القانون من رجال شرطة مركز سمالوط غرب والحماية المدنية والجهات المعنية.

تأتي هذه الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للعمل على إيقاف وإزالة كافة حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للمتعدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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