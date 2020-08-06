«الطيران» تشكل لجنة متخصصة للتحقيق في سقوط «طائرة الجونة»

أصدر الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران، للتوجه لموقع حادث سقوط طائرة بمدينة الجونة في محافظة البحر الأحمر، للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث، وفق باسم عبد الكريم، المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني.وتعرضت طائرة تابعة لشركة "Air man sky sports" للرياضات الجوية، من طراز "أبولو فوكس"، وتحمل حروف تسجيل "SUBTO" ذات المقعدين، لحادث علي ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحلة تجريبية، ما أسفر عن مصرع قائديها الطيارين أكرم الحصري ومحمد سعيد.