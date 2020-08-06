رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأزهر» ينهي امتحانات الثانوية بـ«علم التفسير» بالوادي الجديد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:40 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد مهدي
طباعة
تفقد عبدالله سعيد، الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية، ومدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، سير الامتحانات ولجان مادة علم التفسير للقسم العلمي، والتي سارت بشكل جيد دون أي عقبات أو مشاكل تعرقل سير حركة الامتحانات.

واطمئن الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها بالشكر والتقدير والاحترام لكل أعضاء اللجنة رئيسا، وأعضاء، وعمال على المجهود الرائع الذي استمر على مدار مدة الامتحانات، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن اليوم الخميس هو آخر أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم "العلمي" بعد اختبارات استمرت قرابة الشهر ونصف، بدأت في 2020621 وانتهت اليوم، وقد أنهى القسم الأدبي ماراثون الامتحانات يوم السبت 2020725 الماضي.
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية

موضوعات متعلقة

انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة: 18 وفاة و123 إصابة جديدة بكورونا

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

ننشر خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020

طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

أول ممثل بخدود.. ذكريات رواها نور الشريف عن عبدالحليم حافظ

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

فيتامين يساعد على التخلص من الدوخة

4 سلالات جديدة للإنفلونزا بالخريف

ما الزيت «الأكثر صحة» لقلي االطعام؟

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

الوسط الثقافي يترقب إعلان منح التفرغ

3 أيام.. برنامج عروض البيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية

الباحثة اللبنانية دوللي الصراف ضيفة «اقرأ معانا» اليوم

«دور الفنون كقوى ناعمة».. محاضرة «أونلاين» بالأعلى للثقافة