«الأزهر» ينهي امتحانات الثانوية بـ«علم التفسير» بالوادي الجديد

تفقد عبدالله سعيد، الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية، ومدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، سير الامتحانات ولجان مادة علم التفسير للقسم العلمي، والتي سارت بشكل جيد دون أي عقبات أو مشاكل تعرقل سير حركة الامتحانات.واطمئن الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها بالشكر والتقدير والاحترام لكل أعضاء اللجنة رئيسا، وأعضاء، وعمال على المجهود الرائع الذي استمر على مدار مدة الامتحانات، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.جدير بالذكر أن اليوم الخميس هو آخر أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم "العلمي" بعد اختبارات استمرت قرابة الشهر ونصف، بدأت في 2020621 وانتهت اليوم، وقد أنهى القسم الأدبي ماراثون الامتحانات يوم السبت 2020725 الماضي.