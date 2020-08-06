«أوقاف مطروح» تفتتح مركزا ثقافيا لنشر صحيح الدين

قال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، في بيان له، اليوم الخميس، إنه سيتم افتتاح أول مركز ثقافي للوزارة بمسجد التقوى.وأكد أن مدة الدراسة في المركزعامان، تشمل حفظ جزئين من القرآن، دراسة الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية وبعض الكتب التي تواجه التطرف والإلحاد.وأضاف "عبدالبصير"، أن المركز الثقافي ينشر صحيح الدين، ويتولى توعية الشباب بالقضايا الدينية، مشيرا إلي أن عدد المراكز الثقافية التابعة للوزارة بلغ 34 مركزا.