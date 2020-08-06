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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إبراهيم المناسترلي: الدولة تستهدف نمو الناتج القومي عبر الصناعة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:39 م
إبراهيم المناسترلي
إبراهيم المناسترلي
أسامة الشندويلي
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قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الدولة داعمة للتنمية الصناعية عبر تقديمها عدد كبير من المحفزات خلال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات لـ " الدستور" أن الحكومة تخطط لدعم الصناعة المحلية في إطار زيادة الناتج القومي للدولة منها، مشيرا إلى أن الدول القوية التي يكون لديها صناعة قوية وهذا ما أدركته مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشجع الصناعة والاستثمار المحلي.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية

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