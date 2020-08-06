التساهل مع مخالفات البناء يطيح برئيس قرية في الإسماعيلية

أقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، مصطفى سعيد مهدي، رئيس قرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، وتكليف عادل سليمان سالم، سكرتير القرية، بالقيام بمهامه، نظرًا لعدم الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر ووجود مخالفات قانونية بنطاق القرية تتعلق بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.يأتي ذلك بالتوازي مع الحملات القوية التي تقوم بها أجهزة الدولة للتصدي للمخالفات والاعتداءات على أملاك الدولة الجارية منذ فترة.