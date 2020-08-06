بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

أصيب شخصان في حادث سقوط طائرة خاصة بمطار الجونة الخاص في مدينة الغردقة، والتابعة لشركة «إير مان»، حيث كانت الطائرة في رحلة ترفيهية في سماء مدينة الجونة.والمصابان هما: محمد سعيد وأكرم الحصري، وتم نقلهما إلى مستشفى الجونة، وجارٍ إخماد الحريق، ورصد التلفيات الناجمة عن الحادث.وانتقل مسئولو الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر إلى موقع الحادث.