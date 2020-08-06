رئيس قناة السويس: حافظنا على مكتسباتنا رغم أزمة كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه في الربع الأول من العام تراجعت نسب أرباح قناة السويس بنسبة 13% بسبب جائحة كورونا وانخفاض معدلات التجارة العالمية.وأضاف ربيع، خلال كلمته في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، أن هيئة قناة السويس تمكنت من تحقيق أرباح، معلقًا: "وحافظنا على مكتسباتنا رغم أزمة كورونا بالرغم من انخفاض سعر البترول بسبب الجائحة"، موضحًا أنه خلال العام المالي الجاري زاد عدد السفن التى مرت فى قناة السويس لـ4.5%.وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن أن قناة بنما انخفضت صادراتها بنسبة 22% خلال أزمة كورونا مقارنة بمصر التي تضررت من أزمة كورونا بنسبة نصف في العشرة بالمائة.يذكر أن هيئة قناة السويس تنظم احتفالًا مكبرًا؛ وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وكبار رجال الدولة.