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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس قناة السويس: حافظنا على مكتسباتنا رغم أزمة كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:31 ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
هدير شعراوي
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه في الربع الأول من العام تراجعت نسب أرباح قناة السويس بنسبة 13% بسبب جائحة كورونا وانخفاض معدلات التجارة العالمية.

وأضاف ربيع، خلال كلمته في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، أن هيئة قناة السويس تمكنت من تحقيق أرباح، معلقًا: "وحافظنا على مكتسباتنا رغم أزمة كورونا بالرغم من انخفاض سعر البترول بسبب الجائحة"، موضحًا أنه خلال العام المالي الجاري زاد عدد السفن التى مرت فى قناة السويس لـ4.5%.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن أن قناة بنما انخفضت صادراتها بنسبة 22% خلال أزمة كورونا مقارنة بمصر التي تضررت من أزمة كورونا بنسبة نصف في العشرة بالمائة.

يذكر أن هيئة قناة السويس تنظم احتفالًا مكبرًا؛ وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وكبار رجال الدولة.

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