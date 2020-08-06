محافظ بورسعيد: طفرة بالتعليم الفني العام الدراسي المقبل

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني تزامنًا مع المشروعات العملاقة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة، والتي توفر مزيدًا من فرص العمل لخريجي التعليم الفني، بالإضافة إلى حرص المحافظة على توفير التدريب والخبرة للطلاب أثناء مرحلة الدراسة، في العديد من المشروعات الصناعية.وأضاف الغضبان، خلال اجتماع مع الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد سيشهد طفرة في مجال التعليم الفني، في إطار التوجه العام بالاهتمام بذلك القطاع وتوفير مختلف فرص العمل لخريجيه.وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية استمرار تدريب طلبة التعليم الفني داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى ببورسعيد، ليتم تأهيلهم لسوق العمل عقب تخرجهم بالمشروعات غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد بشرقها وغربها وجنوبها، مؤكدًا على أن التعليم الفني هو المستقبل الحقيقي لأبناء المحافظة.وطالب محافظ بورسعيد أولياء الأمور بتغيير ثقافاتهم وثقافة أبنائهم تجاه التعليم الفني، والعمل بالكيانات الاقتصادية العملاقة الجارية على أرض المحافظة، مشيرًا بأنه تم تنظيم عدة رحلات إلى المصانع لأولياء الأمور والطلاب والخريجين لمشاهدة سير العمل داخل المصنع على أرض الواقع.