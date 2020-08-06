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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: مقاضاة تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:27 ص
كرياكوس ميتسوتاكيس
كرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، عن  استعداد بلاده للجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن مسألة ترسيم حدود المناطق البحرية.

وقال "ميتسوتاكيس" خلال مشاركة افتراضية في منتدى أسبن للأمن، اليوم الخميس: "لقد التقيت الرئيس أردوغان مرتين منذ تولي منصب رئيس الوزراء، أخبرته برغبتنا في تجديد العلاقات اليونانية التركية، لأننا سنظل جيرانًا إلى الأبد. أنا حقًا لا أصدق أن هناك عداوة بين الشعبين اليوناني والتركي. للأسف لم أتلق الرد الذي توقعته".

وأشار إلى أن اليونان تعتبر توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا باطلًا وغير قانوني، وهو ما ينتهك بشكل واضح، بحسب أثينا، الحقوق السيادية لليونان، لأنها لا تعترف بالمنطقة الاقتصادية الحصرية للجزر اليونانية على الإطلاق.

وقال: "سلوك تركيا، في رأيي، مزعزع للاستقرار، وهذه ليست مشكلة لليونان فقط. إنها مشكلة لأوروبا، وأعتقد أنها أيضًا مشكلة للولايات المتحدة".

وتابع: "كنت صادقًا مع تركيا والمجتمع الدولي، وقلت إننا إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق فسنلجأ إلى محكمة لاهاي، دعونا نتفق على أن هذا هو الحل الوحيد، وسنحترم قرار المحكمة ونحترم القانون الدولي. أعتقد أن هذا نهج عادل إذا لم نتمكن من حل النزاع فيما بيننا".

ولفت "ميتسوتاكيس" إلى أن أنقرة حليف غير موثوق به في حلف ناتو، قائلا: "أعتقد أن تركيا تتصرف بشكل غير موثوق به داخل ناتو، فعلى سبيل المثال، تثير مسألة شراء صواريخ إس- 400 قلقنا جميعًا، بما في ذلك الولايات المتحدة، لأنه يهدد طائرات إف- 35، التي هي جزء لا يتجزأ من حلف شمال الأطلسي باعتبارها أكثر طائرات الحلف تطورا".

وأعلنت اليونان، 28 يوليو الماضي، عن استعدادها للحوار مع تركيا من دون أي ضغوط أو تهديدات، وذلك بعد أن ذكرت، في وقت سابق، أنه "على الرغم من تراجع تركيا عن التصعيد في المتوسط، سنبقي على حالة تأهب قواتنا هناك، ولن نقبل المساس بحقوقنا في التفاوض".

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