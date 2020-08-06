«قناة السويس»: الهيئة أطلقت مشروع الاستزراع السمكي للسوق المحلي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن كل أجهزة الدولة شاركت في مشروع قناة السويس الجديدة، وخاصة القوات المسلحة التي وقفت إلى جانب الهيئة بمنتهى الجدية.وأوضح رئيس الهيئة أن حفر قناة السويس الجديدة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، كان بداية لسلسلة من مشروعات الربط بين ضفتي القناة، مشيرًا إلى أن الهيئة أطلقت مشروع الاستزراع السمكي على مساحة 7500 فدان للمزارع السمكية للسوق المحلية والتصدير لسواق الاتحاد الأوروبي لتعظيم موارد القناة.وأشار رئيس الهيئة إلى إنشاء هيئة قناة السويس لمدينة الإسماعيلية الجديدة، تمهيدًا لنقل شركة من شركات التابعة للهيئة لمدينة الإسماعيلية الجديدة للاستفادة من التوسع العمراني.يذكر أن هيئة قناة السويس تنظم احتفالًا مكبرًا، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وكبار رجال الدولة.